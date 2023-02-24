Nemanja Zoran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Zoran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Zoran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Zoran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Zoran 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Zoran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Zoran'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Zoran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Zoran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında FK Budva
30 Haziran 2022 yılında Arsenal Tivat
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
Nemanja Zoran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Zoran şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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