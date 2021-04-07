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Nemrut Dağı'ndaki canlıların yaşamı belgesel oldu

Bitlis'te vahşi doğa ve uzay fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, tarafından Nemrut Dağı'nda yaşayan canlıların yaşamını konu aldığı "Nemrut Krateri Sakinleri" belgeseli tamamlandı.

Nemrut Dağı'ndaki canlıların yaşamı belgesel oldu

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli Önen, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki canlıları kayıt altına almaya başladı.

Önen'in 4 yıldır çektiği görüntülerle hazırlanan "Nemrut Krateri Sakinleri" belgeselinin galası BEÜ Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Galada konuşan Önen, Bitlis'in tarihi dokusu, eysiz doğası, krater gölü, kış turizmi, kaplıcaları ve ev sahipliği yaptığı canlı türleriyle benzersiz bir il olduğunu söyledi.

Uzun zamandır kentteki canlı popülasyonunu gözlemleyerek kayıt altına aldığını anlatan Önen, şöyle konuştu:

"Bu sayede birçok canlı türünü tanıma ve kayıt altına alma fırsatı buldum. Son çalışmamıza 'Nemrut Kraterinin Sakinleri' adını verdik. Bu ismi bir amaç bağlamında kullandık. Hızla küreselleşen dünyada, tüketim artmakta, nüfus dengesi değişmekte ve şehirleşmeler hızlanmaktadır. Hızlı değişim beraberinde doğal dengenin bozulmasını ve diğer canlıların yaşam alanının daraltmasını getirmektedir. Temennimiz odur ki küçük bir krater alanında yaşama tutunmuş bu canlıların bölgede güvenle ilelebet yaşamalarıdır."

Belgeselin izlenmesinin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aygün, Önen'e plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nemrut Dağı'ndaki canlıların yaşamı belgesel oldu

Nemrut Dağı'ndaki canlıların yaşamı belgesel oldu

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