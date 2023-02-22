Nentaka Bangs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nentaka Bangs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nentaka Bangs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nentaka Bangs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nentaka Bangs 4 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nentaka Bangs Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Nentaka Bangs'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nentaka Bangs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nentaka Bangs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nentaka Bangs şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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