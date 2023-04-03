Neo Telle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neo Telle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Neo Telle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neo Telle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.