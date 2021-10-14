Neofaşizm ne demek, TDK'ya göre Neofaşizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neofaşizm ne demek? Neofaşizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neofaşizm kelimesi. Peki neofaşizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neofaşizm nedir, neofaşizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEOFAŞİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neofaşizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neofaşizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre neofaşizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkinci Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan faşizm

