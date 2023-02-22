Neofytos Stylianou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neofytos Stylianou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neofytos Stylianou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Neofytos Stylianou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Neofytos Stylianou 1 Mayıs 2003 tarihinde Nicosia şehrinde doğmuştur. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Νεόφυτος Στυλιανού şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Neofytos Stylianou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neofytos Stylianou'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Neofytos Stylianou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Neofytos Stylianou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında AEZ U21
30 Haziran 2018 yılında Aris L. U21
1 Temmuz 2021 yılında Aris Limassol
28 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos
Neofytos Stylianou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Neofytos Stylianou şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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