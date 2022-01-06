Neon Tüpü ne demek, TDK'ya göre Neon Tüpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neon tüpü ne demek? Neon tüpü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neon tüpü kelimesi. Peki neon tüpü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neon tüpü nedir, neon tüpü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEON TÜPÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neon tüpü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre neon tüpü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde neon gazı bulunan boru biçiminde bir tür ampul

