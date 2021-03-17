Nepal'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nepal'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nepal, resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda konumlanmıştır. Dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesidir.

Nepal'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Nepal 29136808 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 49. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0037 olduğu görülmektedir.

Nepal'in Müslüman Nüfus sayısı 1,231,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 44231 olarak rakamlara yansımıştır.

Nepal'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Nepal'in yüz ölçümü 147687 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nepal'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3830 km² Karasal Alan : 143351 km²

Nepal'in Haritadaki Yeri / Konumu