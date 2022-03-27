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Neptün ne demek, TDK'ya göre Neptün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Neptün kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Neptün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neptün nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Neptün kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Neptün ne demek, TDK'ya göre Neptün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neptün ne demek? Neptün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Neptün kelimesi. Peki Neptün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neptün nedir, Neptün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NEPTÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neptün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Neptün kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Neptün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneş'e yakınlık bakımından sekizinci olan gezegen

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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