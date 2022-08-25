Nerede islamofobi orada Nevşin Mengü! Önce Kadir Gecesi'nde rakı tokuşturan Pegasus çalışanlarına, şimdi de Gülşen'e kol kanat gerdi!

Pegasus çalışanlarına destek veren isimler arasında yer alan gazeteci Nevşin Mengü, bu defa Gülşen'in gözaltı kararına tepki gösterdi.

Büşra Mercimek
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Nerede islamofobi orada Nevşin Mengü! Önce Kadir Gecesi'nde rakı tokuşturan Pegasus çalışanlarına, şimdi de Gülşen'e kol kanat gerdi!

Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus firması çalışanlarının rakı tokuşturdukları masa sosyal medyanın gündemine oturmuştu. "Kadir Gecesi niyetine, Rabbim kabul etsin" yazısıyla paylaşılan görsel için soruşturma başlatılırken, gazeteci Nevşin Mengü'den yaşanan duruma "Siyasal islamcıların çizdiği 'özgürlük' çerçevesine uymayan herkes 'iptal' ediliyor" şeklinde tepki gelmişti.

Kadir gecesi rakı tokuşturanlara destek veren Nevşin Mengü, bu defa imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e kol kanat gergi!

Yine Türkiye gündemine oturan ve İslami değerlerin hedef alındığı bir olayda Nevşin Mengü ön plana çıktı. Geçtiğimiz gece ülkede deprem etkisi yaratan şarkıcı Gülşen için, imam hatiplileri hedef aldığı konuşmasının ardından gözaltı kararı çıktı. Gazeteci Mengü ise duruma tepki gösterdi.

Kadir gecesi rakı tokuşturanlara destek veren Nevşin Mengü, bu defa imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e kol kanat gergi!

"GÖZALTI NEDİR?"

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından "Gülşen hakkında gözaltı kararı" başlıklı haberi alıntılayarak, "Hakaret ettiyse hakaret davası açarsın prosedürü yürütürsün de, gözaltı nedir Allah aşkına" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Kadir gecesi rakı tokuşturanlara destek veren Nevşin Mengü, bu defa imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e kol kanat gergi!

Öte yandan sosyal medya takipçilerinden Mengü'ye ağır eleştiriler gelirken "Bu ahlaksızı savunmakta anca senin gibi tiplere yakışıyor zaten" şeklindeki yorum dikkat çekti.

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