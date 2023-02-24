Nermin Haskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Haskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Haskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nermin Haskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nermin Haskic 27 Haziran 1989 tarihinde Banovići şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nermin Haskić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nermin Haskic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Nermin Haskic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nermin Haskic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nermin Haskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nermin Haskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nermin Haskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nermin Haskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2011 yılında FK Sarajevo

1 Ağustos 2012 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2013 yılında MFK Košice

2 Eylül 2015 yılında MSK Zilina

28 Şubat 2017 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2017 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2017 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

4 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2022 yılında Velez Mostar

Nermin Haskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nermin Haskic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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