Nermin Krumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Krumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Krumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nermin Krumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nermin Krumic 20 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nermin Krumic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Nermin Krumic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nermin Krumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nermin Krumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2018 yılında Otrant-Olympic
Nermin Krumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nermin Krumic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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