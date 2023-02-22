Nesat Mece kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nesat Mece Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nesat Mece adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nesat Mece Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nesat Mece 11 Ağustos 1995 tarihinde Ersekë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Nesat Meçe / Νεσάτ Μέτσε şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nesat Mece Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nesat Mece, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nesat Mece'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nesat Mece Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nesat Mece isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nesat Mece Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nesat Mece futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

26 Ağustos 2020 yılında Niki Volou

Nesat Mece Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nesat Mece şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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