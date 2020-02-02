Neşeli Günler filmi oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Bu akşam Show TV'de ekrana gelen Neşeli Günler filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. İşte o unutulmaz film hakkında tüm merak edilenler..

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle müthiş bir performans gösteren Şener Şen'dir. Oyuncu kadrosunun kalitesi ve sevilen senaryosu ile 1970'li yıllardaki başarılı Türk komedi filmleri arasında yerini almıştır.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikah Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaş