Nesim isminin anlamı nedir, Nesim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nesim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nesim ismi ne demek, Nesim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nesim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nesim İsminin anlamı nedir? TDK Nesim anlamı:

Nesim ismi Türk dil kurumunda Hafif yel, esinti, olarak tanımlanmaktadır.

"Berrak bir nesim ile ürperdi gölgeler / Yıldızlar eski demlere bir nağme besteler" - Enis Behiç Koryürek

Nesim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nesim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nesim isminin kökeni:

Nesim ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 5.273 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nesim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nesim isminin rengi:

Gümüşi

Nesim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nesim isminin Harf Analizi Nedir ?

Nesim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nesim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nesim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

= 73 – Nesim İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nesim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nesim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nesim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 S: 1 İ: 9 M: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Nesim isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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