Nesime isminin anlamı nedir, Nesime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nesime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nesime ismi ne demek, Nesime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nesime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nesime İsminin anlamı nedir? TDK Nesime anlamı:

Nesime ismi Türk Dil Kurumunda Yumuşak esinti, yel.Yumuşak huylu anlamında tanımlanmıştır.

Nesime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nesime ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nesime isminin kökeni:

Nesime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 5519 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nesime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nesime isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Nesime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nesime isminin Harf Analizi Nedir ?

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Nesime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Nesime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nesime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

E : 6

= 79 – Nesime İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Nesime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nesime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nesime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 S: 1 İ: 9 M: 4 E: 5 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Nesime isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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