Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölüm fragmanında neden olmadığı merak konusu oldu. Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından diziye ilişkin açıklamada bulundu. Peki Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı? | Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı dizisine geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklanmıştı. Atagül'ün 10 gün rapor aldığı yönündeki haberler basında yer almıştı.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle hızla kilo kaybı yaşadığı ve doktorların Neslihan Atagül'e "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenilmişti.

Neslihan Atagül diziden ayrıldı.

NESLİHAN ATAGÜL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba;

Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Bel tolerans göstersem de vücudum tıoleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.

Sefirin Kızı ekibime selamlar!

Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep desztek oldunuz. İyi ki varsınız!

En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..."

Birsen Altuntaş, Neslihan Atagül'ün Instagram açıklamasına yer vererek sosyal medya hesabında Seferin Kızı dizisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Birsen Altuntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neslihan Atagül, Sefirin Kızı'na veda etti. Sağlık sorunu yaşayan oyuncunun rapor süresi 26 gün daha uzayınca bu kararı aldığı öğrenildi"

BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır.

Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? | Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi