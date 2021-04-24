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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ayrılıp ayrılmadığı ve aralarındaki yaş farkı merak ediliyor. Biz de sizler için haberimizde, Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç? sorularının yanıtını derledik...

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?

Ünlü ikili Nesrin Cavadzade ile Gökhan Altan'ın ayrılıp ayrılmadığı internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Biz de haberimizde sizler için merak edilen soruların yanıtını derledik. İşte, Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç? sorularının yanıtı...

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın aşkı magazin dünyası tarafından en çok konuşulan konuların arasına girmişti. Birlikteliğin ardından evlilik haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü ikili bu sefer ayrılık iddiaları ile gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisi ile bir araya gelmiş ve Kasım 2020'de birlikteliklerini ilan etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve bol bol mutluluk pozu paylaşan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ikilisinin ayrıldığı iddiası öne sürüldü.

Nesrin Cavadzade'nin, "nesrin.cavadzade" kullanıcı adı ile Instagram'dan, sevgilisi Gökhan Altan ile paylaştığı tüm pozları silmesi bu iddiaları güçlendiren nedenlerden biri oldu. Gökhan Altan'dan ise benzer bir hamle gelmedi. Altan'ın Instagram hesabında Cavadzade ile pozları duruyor. Aynı zamanda ünlü ikili Instagram üzerinden birbirini takip etmeye devam ediyor.

Gökhan Alkan, 2,6 milyon takipçisi ile Instagram hesabı üzerinden "gokhan_alkan" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır. 

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN ALKAN YAŞ FARKI KAÇ?

Aşk iddialarının merak edildiği kadar Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasındaki yaş farkı da merak ediliyor. Oyuncu ikilinin arasındaki yaş farkı 5 yıl. 38 yaşındaki ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 Bakü doğumlu. 33 yaşındaki ünlü oyuncu Gökhan Alkan ise, 8 Aralık 1987 İstanbul doğumlu. Yani Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'dan 5 yaş büyük.

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