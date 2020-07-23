Nesrin Cavadzade: Sadece arkadaşız yanlış yazmayın!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün Etiler'de bir kafede yanında bir erkekle görüntülendi. Muhabirleri kısa sürede fark eden Cavadzade dışarı çıkarak: "Arkadaşlar lütfen yanlış yazmayın, kendisi aile dostumuz olur" dedi.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğmuştur. 1.70 boyundaki Azeri kökenli oyuncu, Bakü'den 11 yaşında ayrılmış ve annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Türkçesi zayıf olan Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye geldiğinde okula tekrardan başlamış ve Türkçe'yi kısa sürede öğrenmiştir.

Nesrin Cavadzade, lise yıllarında tiyatro kolunda yer alarak Türkmen Düğünü adlı oyunda oynadı. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarının ardından oyunculuğa olan merakını sürdüren Cavadzade, 2 sene profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk ekran deneyimini başrol olarak oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde alan Cavadzade, dizideki başarılı ilerleyişinin ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol almıştır. Bu filmin ardından en iyi kadın oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu, 2011 yılında ATV'de yayınlanan Al Yazmalım adlı dizide bir karaktere can vermiştir. Bu dizinin aynı senesinde Güzel Günler Göreceğiz ve Yangın Var isimli filmlerle oyunculuk kariyerine yeni taşlar eklemiştir.

Nesrin Cavadzade Türkçe dışında İngilizce ve Rusça bilmektedir.

FİLM VE DİZİLERİ

2019 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi)

2019 - Yasak Elma (Tv Dizisi)

2018 – El Desentierro (Sinema Filmi)

2017 - Bizim Hikaye (Tv Dizisi)

2016 – Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)

2015 – Son Mektup (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)

2014 – Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)

2014 – Küçük Ağa

2013 – Görüş Günü Kadınları

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya

2012 – Derin Nefes Al (Kısa Film)

2011 – Yangın Var

2011 – Güzel Günler Göreceğiz

2011 – Al Yazmalım

2010 – Samanyolu

2010 – Acı

2009 – Gitmek: Benim Marlon ve Brandom

2008 – Dilber’in Sekiz Günü

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2007 – Yersiz Yurtsuz