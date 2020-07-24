Nesrin'in annesinden feryat: Kızımın cesedini nereye koyduysa söylesin

Zonguldak'ta evden "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Nesrin Koçaklı'yı kayalıklardan denize attıktan sonra cesedini gözden kaybolana kadar izlediği iddia edilen Erkan Kanyılmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019 günü, Nesrin Koçaklı’nın en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Koçaklı'yı, kayalıklardan denize atarak öldürdüğü öne sürülen Erkan Kanyılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kanyılmaz hakkında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, ikilinin birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği, çıkan tartışmada Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı anlatıldı.

ANNE İSYAN ETTİ: HERKESİN EVLADI VAR''

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Kanyılmaz, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanık ifadelerinin alındığı duruşmada Koçaklı'ın annesi Yeter Koçaklı, "Benim kızımın cesedini nereye koyduysa söylesin. Herkesin evladı var" dedi.

''YAPMADIĞIMIZ BİR SUÇTAN DOLAYI YATIYORUZ''

Tutuklu sanık Kanyılmaz ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Siz büyüklerimden tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığımız bir suçtan dolayı yatıyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erkan Kanyılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.