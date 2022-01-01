Neşter ne demek, TDK'ya göre Neşter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neşter ne demek? Neşter TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neşter kelimesi. Peki neşter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neşter nedir, neşter kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEŞTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neşter kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neşter kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre neşter kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cerrahide kesme işlemlerinde kullanılan bıçak



NEŞTER KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- neşter vurmak

