Nestoras Gekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestoras Gekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestoras Gekas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestoras Gekas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestoras Gekas 7 Mart 1995 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νέστορας Γκέκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestoras Gekas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nestoras Gekas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nestoras Gekas'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nestoras Gekas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestoras Gekas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestoras Gekas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestoras Gekas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2014 yılında Panathinaikos

12 Ağustos 2014 yılında Fostiras

30 Haziran 2015 yılında Panathinaikos

20 Ağustos 2015 yılında Panthrakikos

29 Ocak 2016 yılında GS Kallithea

29 Temmuz 2016 yılında PGS Kissamikos

2 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

30 Ocak 2019 yılında Ap. Larisas

26 Ağustos 2020 yılında APO Levadiakos

12 Şubat 2021 yılında Ap. Larisas

23 Mart 2021 yılında Aspropyrgos

6 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

Nestoras Gekas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestoras Gekas şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nestoras Gekas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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