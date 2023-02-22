Nestoras Mytidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestoras Mytidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestoras Mytidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestoras Mytidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestoras Mytidis 1 Haziran 1991 tarihinde Larnaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kıbrıs,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Νέστωρας Μυτίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestoras Mytidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Nestoras Mytidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nestoras Mytidis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nestoras Mytidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestoras Mytidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nestoras Mytidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestoras Mytidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AEK Larnaca

12 Temmuz 2016 yılında Roda JC

31 Ocak 2017 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2017 yılında Roda JC

1 Temmuz 2017 yılında AEK Larnaca

1 Ocak 2018 yılında AOK Kerkyra

30 Haziran 2018 yılında AEK Larnaca

1 Temmuz 2018 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2020 yılında Panachaiki

19 Ağustos 2020 yılında APO Levadiakos

19 Ağustos 2022 yılında Panachaiki

Nestoras Mytidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestoras Mytidis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nestoras Mytidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Larnaka (2005-2009)

Kıbrıs takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 5 gol atmıştır.

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