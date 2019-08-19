Netanyahu'dan skandal sözler: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!

Dün Ukrayna'da 2 günlük ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Seçimlerden dolayı Gazze'de büyük bir kampanyadan kaçındığım söyleniyor. Bu doğru değil. Beni tanıyan herkes güvenlik güçleriyle tam işbirliği içinde olduğumu bilir. Gerekirse seçimlerle ya da seçimsiz büyük bir kampanyaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail, bu hafta Gazze'de bir Hamas gözlem noktasına saldırı düzenledmişti.

Hamas sözcüsü Fazi Barhoum "Gazze Şeridi'ne karşı saldırganlık tırmanıyor. Gazze'deki direniş güçleri, şeridin hedef olmasına izin vermeyecek" dedi.

SAVAŞ İHTİMALİ KONUŞULUYOR!

İsrail'de Netanyahu hükümetinin seçimi iptal ettirmek için bir savaş başlatabileceği ihtimali konuşuluyor. Netanyahu'nun dün yaptığı yorumlar bu stratejinin son kanıtı olarak görülüyor.

Sebebiyse Netanyahu'nun Mayıs ayında bir iktidar koalisyonu kurmasını neredeyse tek başına engelleyen Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile Mavi Beyaz (Kahol Lavan) partisinin Başkanı ve eski Genel Kurmay Başkanı Benny Gantz ile oy paylaşımı konusunda anlaşabileceği dedikoduları.

Mavi Beyaz ve Netanyahu'nun Likud Partisi, Knesset'de eşir koltuklara sahipler (31). Eğer Lieberman ve Gant anlaşırsa bu sonuç değişebilir