Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından birçok şirket destek mesajlarını iletmiş, yardım kampanyaları başlatmıştı. Türkiye'de birçok kullanıcısı bulunan Netflix ve Amerikan merkezli kahve üreticisi Starbucks ise deprem felaketine sessiz kaldı. Türk müşterilerinin ise tepkilerini topladı.

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Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini Kahramanmaraş depremi ile yaşadı. 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok ülke ve vatandaşımız, yardım kuruluşları ve belediyeler yardımlarını esirgemeden deprem bölgesine ulaştırdı. Bazı kurumlar ise ne yazık ki sessiz kalmayı tercih ederek baş sağlığı mesajı bile göndermediler.

Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

NETFLİX ABONELİKLERİNİ İPTAL EDİYORLAR

Bu kurumların başında ise Türkiye'de 3.2 milyon kullanıcıya sahip olan Netflix ve 600'e yakın şubesi bulunan Starbuck geliyor. Henüz iki markanın sosyal medya hesaplarından depremle ilgili bir açıklama yapmadı. Bazı sosyal medya kullanıcılar sessiz kalan dev marklara karşı öfkelerini dile getirmeye başladı. Aynı zamanda bazı Netflix kullanıcıları aboneliklerini iptal etmeye başladı.

ÖFKELERİNİ DİLE GETİREN BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI

Selcoin adlı kullanıcı Starbuck ve Netfli'e tepki olarak; "Başta gözüme çarpan, 600’e yakın şubesi olan Starbucks gibi, 3.5 Milyonu aşan abone sayısına sahip Netflix gibi kurumlardan destek mesajları görmeyi bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

İnci sözlük resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Starbucks ve Milyonlarca abonesi olan Netflix, yaşanan depremle alakalı hiçbir yardım ve paylaşım yapmadı." diyerek tepkisini dile getirdi.

Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

Bilardisimo adlı bir kullanıcı ise yaptığı paylaşımda; "Sadece Starbucks değil, Netflix Türkiye, Disney Türkiye'den de bir mesaj görmedim... Bir geçmiş olsun mesajı bile yok. Geçtim bağışı, şunu, bunu... Mesaj bile yok mesaj.." dedi.

Netfilx ve Starbucks Türkiye için sessiz kaldı! Sosyal medya kullanıcıları boykot ediyor!

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