Netflix abone olmayanlara ücretsiz film yayınlayacak

Son yıllarda popülaritesini oldukça artıran Netflix'ten bomba bir uygulama daha geliyor.

Ücretsiz deneme sürümünü kaldıran Netflix, bazı filmleri abone olmayanlara da ücretsiz izlenebileceği bir kampanya başlattı.

ŞİMDİLİK TEK BİR FİLM İZLENEBİLİYOR

Şu an için sadece tek bir film, herhangi bir Netflix aboneliği olmadan izlenebilecek. Netflix aboneleriyle buluşturulan "To All the Boys: P.S. I Still Love You" isimli filmin önceki yapımı olan "To All The Boys I’ve Loved Before".

Böylelikle kullanıcılar, 9 Mart'a kadar To All The Boys I’ve Loved Before'u ücretsiz ve herhangi bir abonelikleri olmadan izleyebilecekler.