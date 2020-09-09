Netflix, Çağatay Ulusoy'un yeni filmini duyurdu: Mücadele Çıkmazı

Türkiye'ye 2016 yılında gelen Netflix, son yıllarda ülkemizde yaptığı projeler ile oldukça konuşuluyor. Bazı tartışmalarında odağında bulunan Netflix, yeni filmini paylaştı. Yıldız oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynayacağı "Mücadele Çıkmazı" isimli filmin çekimleri tamamlandı. Filmin yakında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Film için imaj değişikliğine giderek, sakallarını uzatan ve kilo alan Çağatay Ulusoy'un yeni görüntüsü, hayranlarında şaşkınlık yaratmıştı.

Netflix Türkiye, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filmi duyurdu. Daha önce de Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy için yapılan paylaşımda, "Yollarımız yine kesişti" notu yazıldı. Paylaşımda filmin yayın tarihi açıklanmazken, "Çok yakında" notu paylaşıldı.