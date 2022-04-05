Netflix kullanıcılarını üzecek! Abonelik ücretlerine yüzde 40 zam geldi! ​​​​​​​

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısının olduğu Netflix platformu kullanıcılarını üzecek bir karar aldı.

NETFLİX ZAM MI GELDİ?

Netflix'in abonelik ücretlerine 5 Nisan 2022 Salı günü itibarıyla zam geldi. Netflix'ten zam kararına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."

Netlfix'in abonelik ücretine zam yapması sonrası 26,99 TL'den kullanıcılara sunulan Temel Plan 37,99 TL'ye yükseldi.

40,99 TL olan Standart Plan 57,99 TL, Özel Plan olarak tanımlanan (4 ekran ve UHD) paket 54,99 TL'den 77,99 TL'ye çıktı.

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NETFLİX YENİ FİYAT, ÜCRET LİSTESİ 2022