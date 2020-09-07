Netflix, 'Minnoşlar' Filmini Türkiye'de kütüphanesinden kaldırdı

Netflix, 9 Eylül’de yayınlanması planlanan Fransız filmi Minnoşlar'ı (Cuties) Türkiye kataloğundan kaldırdı. Buna göre film Türkiye'de yayımlanmayacak.

Çocuk yaştaki karakterlerin yetişkin içerikli bir filmde, cinsellik konulu bir senaryo ile başrolde olmaları, dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

ÖNCE RTÜK'TEN İSTİSMAR CEZASI KESİLDİ

Türkiye'de devreye RTÜK girdi, film hakkında önce bir rapor hazırlandı. Söz konusu filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi değerlendirildi. Açıklamada "Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan 'yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez' hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

SONRA NETFLİX FİLMİ TÜRKİYE KATALOĞUNDAN KALDIRDI

RTÜK Kararının Netflix e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix, Pedofiliye özendirdiği suçlamasına muhatab olan "Minnoşlar" adlı yapımı Türkiye kataloğundan kaldırdı.