Netflix orjinal yapımı "Don't Look Up" filminin kadrosu belli oldu!

2016 yılında "The Big Short" filmi ile En İyi Özgün Senaryo Oscarı'nı aldıktan sonra geçtiğimiz sene ise Vice ile aynı grupta Oscar adaylığı kazanan Adam McKay, Netflix imzası taşıyacak yeni filmi "Dont Look Up'ın" açıkladığı oyun kadrosu ilgi odağı oldu.

Filmin konusu ise iki astronotun altı ay içerisinde dünyaya çarpacağını ileri sürdükleri bir göktaşı konusunda insanları uyarmaya çalışmalarını konu ediniyor. Film 19 Kasım'da Boston'da çekilmeye başlanacak.

“DON’T LOOK UP” OYUNCU KADROSU MERAK ODAĞI OLDU

Filmin oyuncu kadrosunda, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett,Timothée Chalamet, Himesh Patel, Jonah Hill , Kid Cudi, Ariana Grande, Matthew Perry ve Tomer Sisley gibi yıldız isimler yer alıyor.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini McKay üstleniyor. Aynı zamanda McKay, şirketi Hyperobject Industries aracılığıyla Kevin Messick ile birlikte filmin yapımını gerçekleştirecek. McKay'in en son filmi olan VICE, sekiz dalda Oscar’a aday gösterildi. 2016’da McKay ve Charles Randolph, senaryosunu birlikte yazdıkları “Büyük Açık” ile “En İyi Uyarlama Senaryo” dalında Oscar, BAFTA ve WGA ödüllerini kazandı.

McKay: “Bu filmi Jen Lawrence ile çekeceğim için çok heyecanlıyım. O, insanların 17. yüzyılda dinamit oyuncu olarak tanımladığı türden bir oyuncu. Netflix’in bu filmi dünya çapında bir komedi olarak görmesi, hem benim hem de ekibim için heyecan verici ve motive edici bir şekilde çıtayı yükseltiyor.” açıklamasında bulundu.