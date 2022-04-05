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Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

Filmler, diziler, animeler ve belgeseller gibi çok sayıda ödüllü yapımı bünyesinde barındıran Netlix platformu, ücretlerine zam yaptı. Söz konusu kararın ardından," Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Netflix yeni fiyat, ücret listesi...

Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısının olduğu Netflix platformu kullanıcılarını üzecek bir karar aldı. Kullanıcıların akıllı telefon, tablet, Akıllı TV, dizüstü bilgisayarlarından aylık ödedikleri sabit ücretle kullandıkları platform üyelik ücretlerine zam yaptı. Söz konusu kararın ardından" Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket?" sorularının yanıtları ve Netflix  yeni fiyat, ücret listesi haberimizde... 

Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

NETFLİX ZAM MI GELDİ 2022?

Netflix'in abonelik ücretlerine 7 Nisan 2022 Salı günü itibarıyla zam geldi. Netflix'ten zam kararına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."

Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

NETFLİX ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR TEMEL, STANDART, ÖZEL PAKET?

Netlfix'in abonelik ücretine zam yapması sonrası 26,99 TL'den kullanıcılara sunulan Temel Plan 37,99 TL'ye yükseldi. 

40,99 TL olan Standart Plan 57,99 TL, Özel Plan olarak tanımlanan (4 ekran ve UHD) paket 54,99 TL'den 77,99 TL'ye çıktı. 

Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

NETFLİX YENİ FİYAT, ÜCRET LİSTESİ 2022

Plan 2021 Ücreti   2022 Ücreti
Temel Plan       26,9937,99
Standart Plan40.99 57,99
Özel 54,99 77,99

 

Netflix zam mı geldi 2022? Netflix abonelik ücreti ne kadar temel, standart, özel paket? İşte yeni fiyat, ücret listesi

NETFLİX NEDİR?

Netflix; internet bağlantılı binlerce cihazda ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını içeren geniş bir arşiv sunan bir yayın hizmetidir.

Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor!

NETFLİX'TE NE İZLENEBİLİR?

Netflix, uzun metrajlı filmler, belgeseller, diziler ve programlar, anime, ödüllü Netflix orijinal içerikleri ve daha fazlasından oluşan kapsamlı bir kütüphaneye sahiptir. 

Tayfun Altuntaş
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