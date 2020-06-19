Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi olan 'Yarına Tek Bilet' bugün tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Meraklı bekleyiş sona ererken film ile ilgili de farklı platformlarda olumlu yorumlarda yapılmaya başlandı.
Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Netflix'te yayınlanan ilk orijinal Türk filmi yayınlandı. Merakla beklenen filmin fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.
YARINA TEK BİLET FİLMİ NETFLİX'E GELDİ Mİ?
Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı 'Yarına Tek Bilet' filmi Netflix'te yayımlandı. Romantik ve duygulu bir film olan Yarına Tek Bilet 1 saat 30 dakika sürüyor.
Prodüksiyonunu OG Medya ve PToT Film’in üstlendiği, senaryosunu Faruk Özerten’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e giden bir trendeki aynı kompartmana birbirlerinden habersiz şekilde bilet alan iki insanın hikayesini konu alıyor.
YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yarına Tek Bilet filmi tüm dünyada aynı anda 19 Haziran'da yayına girdi.
YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU
Yarına Tek Bilet Filmi, Ankara’dan İzmir’e doğru çıktıkları yolculuklarında gizemli bir şekilde yolları kesişen iki yabancının hikayesini alıyor. Yolculuk esnasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.
YARINA TEK BİLET FİLMİ NASIL İZLENİR?
Orijinal netflix yapımı olan 2020 Yarına Tek Bilet filmini izlemek için Netflix üyeliğinizi kullanabilirsiniz. Şu an için bu filmi izleyebilmeniz için ne yazık ki başka bir yöntem bulunmuyor.
YARINA TEK BİLET OYUNCULARI
Yarına Tek Bilet filminin başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.
METİN AKDÜLGER KİMDİR?
1 Ocak 1988 yılında Bursa’da doğdu. Koç Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Hayallerindeki oyunculuk mesleğini icra etmek üniversite üçüncü sınıftayken Yıldız Kenter’den oyunculuk dersleri almıştır. Ardından özel olarak verilen tüm oyunculuk derslerini almıştır. Bu eğitimlerden sonra ilk olarak Craft Tiyatro’da "Kaset" oyununda ilke kez sahneye çıktı. Ahmet Küçükkaya’nın Bensiz adlı sinema filmde Necip adlı bir karakteri canlandırdı.Metin Akdülger bu rolü canlandırabilmek için sekiz ay boyunca vücut çalışmıştır. Bu sayede tam on yedi kilo vermiştir. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’nde Vladimir Nobokov’un aynı adlı romanından esinlenerek Didaskali adında bir insan incelemesini oynamıştır. Metin Akdülger’in karakteri ise Ganin adında, 1940’lı yılların İstanbul’unda Rus tarzı bir pansiyonda yaşayan adamdır. Kendi içi ile dışındaki çatışmaları seyirciye yansıtmaktadır. Metin Akdülger, Star Tv’de yayınlanan Medcezir adlı televizyon dizisinde Orkun adlı karakteri canlandırmış ve bu şekilde ülke çapında tanınmıştır.
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