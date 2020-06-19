Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı Netflix'te yayınlanan ilk orijinal Türk filmi yayınlandı. Merakla beklenen filmin fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.

YARINA TEK BİLET FİLMİ NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı 'Yarına Tek Bilet' filmi Netflix'te yayımlandı. Romantik ve duygulu bir film olan Yarına Tek Bilet 1 saat 30 dakika sürüyor.

Prodüksiyonunu OG Medya ve PToT Film’in üstlendiği, senaryosunu Faruk Özerten’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e giden bir trendeki aynı kompartmana birbirlerinden habersiz şekilde bilet alan iki insanın hikayesini konu alıyor.

YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarına Tek Bilet filmi tüm dünyada aynı anda 19 Haziran'da yayına girdi.

YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU

Yarına Tek Bilet Filmi, Ankara’dan İzmir’e doğru çıktıkları yolculuklarında gizemli bir şekilde yolları kesişen iki yabancının hikayesini alıyor. Yolculuk esnasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.

YARINA TEK BİLET FİLMİ NASIL İZLENİR?

Orijinal netflix yapımı olan 2020 Yarına Tek Bilet filmini izlemek için Netflix üyeliğinizi kullanabilirsiniz. Şu an için bu filmi izleyebilmeniz için ne yazık ki başka bir yöntem bulunmuyor.

YARINA TEK BİLET OYUNCULARI