Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

Film, dizi, belgesel ve çeşitli yapımları içinde barındıran içerik platformu Netflix, abonelik ücretlerine zam yaptı. Zammın ardından en düşük temel paketin fiyatı 45,99 TL'ye yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

Dünya genelinde abone kaybı yaşamasına karşın fiyat politikasını yükseltmeye devam eden Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Yıl başında 26, 99 TL olan Temel Paket, bir önceki zamdan sonra 37.99 TL'ye, Standart paket ise 40,99 TL'den 57,99 TL'ye Özel paket ise 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseltilmişti.

Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Son zammın ardından kullanıcılar yeni yıla kadar zam beklemezken Netflix abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Söz konusu zammın ardından Temel paket 45,99 TL, Standart paket 69,99 TL, Özel paket ise tam 93,99 TL oldu.

Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA

Yapılan zammın ardından Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Zamlı abonelik ücretleri

Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...

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