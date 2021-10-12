Nevabuselik ne demek, TDK'ya göre Nevabuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevabuselik ne demek? Nevabuselik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevabuselik kelimesi. Peki nevabuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevabuselik nedir, nevabuselik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVABUSELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevabuselik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nevabuselik kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nevabuselik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

