Nevaziş ne demek, TDK'ya göre Nevaziş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevaziş ne demek? Nevaziş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevaziş kelimesi. Peki nevaziş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevaziş nedir, nevaziş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVAZİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevaziş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nevaziş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nevaziş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İltifat, gönül alma, okşama



NEVAZİŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Vaktiyle en tatlı iltifatları, en sıcak nevazişleri ondan işittim.

