Nevir ne demek, TDK'ya göre Nevir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevir ne demek? Nevir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevir kelimesi. Peki nevir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevir nedir, nevir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nevir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nevir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzün rengi, bet beniz



NEVİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- nevri dönmek

