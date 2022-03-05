Nevra isminin anlamı nedir, Nevra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nevra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nevra ismi ne demek, Nevra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nevra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nevra İsminin anlamı nedir? TDK Nevra anlamı:

Nevra isminin anlamı, Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1- Işıklı Olma, Parlaklık.

2- Çiçek, Özellikle Beyaz Çiçek.

Nevra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nevra ismi kuranda geçmemektedir.

Nevra isminin kökeni:

Nevra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3023 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nevra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nevra isminin rengi:

Gül Rengi

Nevra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nevra isminin Harf Analizi Nedir ?

Nevra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Nevra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nevra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

V : 27

R : 21

A : 1

= 72 – Nevra İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Nevra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nevra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nevra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 V: 4 R: 9 A: 1 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Nevra isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!