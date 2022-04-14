Nevrotik ne demek, TDK'ya göre Nevrotik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevrotik ne demek? Nevrotik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevrotik kelimesi. Peki nevrotik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevrotik nedir, nevrotik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVROTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevrotik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nevrotik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nevrotik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinirsel

