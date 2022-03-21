Nevruz Bayramı kutlama mesajları, sözleri | Nevruz Bayramı ile ilgili özlü sözler konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Baharın gelişinin kutlandığı bu bayramda içinizi ısıtacak görüntüler yer alır. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza herkesin bayramı olan Nevruz Bayramına ilişkin araştırılan konu başlıklarına yer verdik.

NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI, SÖZLERİ | NEVRUZ BAYRAMI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Ne Araplık, Ne Türklük, Ne Kürtlük kalacak aç gözünü! Ayrılık hissi nasıl girdi sizin düşüncenize? Irkçılık fikrini şeytan mı soktu zihninize? Kardeşliğin, Baharın bayramı olan Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun.

Nevruz ateşinin kıvılcımlarının geleceğe umutlar taşıması dileğimle… Kardeşliğin, Baharın bayramı olan Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun.

Nevruz, ayrışmanın değil bütünleşmenin, kavganın değil barışın, nefretin değil sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır.

Yüzlerce yıldır kökü aynı maziden gelen ve geleceği beraberce inşa ederek huzur içinde yaşayan kutlu milletimizin Nevruz Bayramı kutlu olsun.

Dikenden gül bitiren, Kışı da Bahara döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Baharla canlanır her yer, kırlar, ormanlar, bahçeler. Döner geline ağaçlar. Süslü bir etektir yamaçlar. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Türk’ün, Türk Milletinin Bayramı “Sultan Nevruz” Kutlu Olsun.

Baharın ve Kardeşliğin adıdır Nevruz. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruzda açar çiçekler. Çekilir halaylar, söylenir türküler. Geçmişin şanı, geleceğin heyecanı, bir barış çığlığı gibi sarar dört bir yanı. Nevruzunuz kutlu olsun.

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.

Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.

Mehmet Akif Ersoy

Nevruz, ayrışmanın değil bütünleşmenin, kavganın değil barışın, nefretin değil sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır.

Nevruz ateşinin bütün kötülükleri yakmasını yok etmesini dileyerek nevruz bayramınızı kutlarım…

Ateşimizin kıvıIcımIarı, güIIerimizin narin ve renkIi yaprakIarı geIeceğe umutIar taşısın… Nevruz bayramınız kutIu oIsun…

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun

Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Baharın gelişini müjdeleyen nevruz, kardeşliğimizin gücünü de müjdelesin. Bu nevruz bayram olsun

Baharla canlanır her yer, kırlar, ormanlar, bahçeler. Döner geline ağaçlar. Süslü bir etektir yamaçlar. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Baharın müjdecisi, Nevruz Çiçeği, kar altından kuşandığı güzelliğiyle çıkıp toprağı uyandırdı. Evlerin kapıları bahara, şenliğe ve dirilişe açıldı. Doğa, güneşin yedi rengini kuşandı. Kardeşliğin, Baharın bayramı olan Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun.

Nevruz sevginin ve kardeşliğin bayramıdır. Tüm Türk dünyasının ve bugünü bayram sayan tüm halkların Nevruz’unu kutluyorum.

Nevruz baharın müjdecisidir… Nevruz barışın simgesidir, Nevruz özgürlüğün bayramıdır..

Nevruz baharı müjdeler.

En mutlu günlerimin adı oldu. Gök gürültüsünden uzak yağmura yakındır nevruz.

Kin ve nefretin kimseye bir faydası olmaz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama hoşgörü ve saygının olduğu yerde insanlar daha mutlu yaşar. Mutlu huzurlu bir hayat geçirmeniz dileğiyle.. Nevruz bayramınız kutlu olsun.

AtaIarım asırIardır kutIar bugünü bir başka oIur çünkü doğanın düğünü bütün yöreIerimi sarmıştır ünü hiç bozuImayacak bir küItür ürünü.

DiIIerden düşmez kardeşIik türküIeri, nevruzda yeşerir, barış çiçeğinin huzur ve kardeşIik doIu sesi, anIatır mutIuIukIarın en yücesini.

Toprak altındaki tohum kıştan ilkyaza büyüyor karanlıktan aydınlığa

Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur.

Her çiçeğin ayrı bir rengi, Baharın, kardeşliğin, emeğin eseri, Yurdumun güneşi, baharın habercisi, Bayram sevinciyle geçer nevruz günleri.

Baharın geIişini, doğanın uyanışını müjdeIeyen, umut doIu başIangıçIarın, boIIuk ve bereketin simgesi nevruz bayramı, sadece üIkemizde değiI, tüm komşu üIkeIerde, akraba devIet ve topIuIukIarında da ortak bir ruhIa ve coşkuyIa kutIanmaktadır. Nevruz bayramınız kutIu oIsun…

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Yeşilin binbir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz ile karşılanacak. Nevruz'un 2022 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle...

Nevruz uyanış diriliş ve bir varoluş tur. Nevruz bayramınız kutlu olsun.

Baharın müjdecisi, coğrafyamızın bütünleştirici bayramı "NEVRUZ'un" tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Nevruz demek tabiatın uyanışı, kara kışın geride kalışı, güneşli güzel günlerin müjdecisi demektir... Tüm Türk Dünyası'nın ve Nevruz'u bayram olarak kutlayan tüm halkların bu güzel günü kutlu olsun... Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun! Novruz Bayramız Mübarək! Newroz piroz be!

Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir.

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı; Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun

Baharın, canlanmanın ve birlikteliğin sembolü Nevruz Bayramınız kutlu olsun!

Bugün 21 mart. Yâni Nevruz.. Yâni ilk bahar.. Yâni bayram.. Yâni yeni umutlar.. Bahar bayramınız kutlu olsun.. Gününüz aydın olsun

Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir.