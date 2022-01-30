Nevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevruz otu ne demek? Nevruz otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevruz otu kelimesi. Peki nevruz otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevruz otu nedir, nevruz otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVRUZ OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevruz otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nevruz otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte, taşıdığı glikozit sebebiyle iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi, nevruz (Linaria vulgaris)

