Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıNevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dijital Oyun Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYoğ ne demek, TDK'ya göre Yoğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! "Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Fahrettin Koca'nın korona açıklamalarına tepki gösterdiZerrin ne demek, TDK'ya göre Zerrin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve partisine tarihi gönderme! "Haysiyetlerini kaybettiler."
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Nevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nevruz Otu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nevruz Otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nevruz Otu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nevruz Otu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevruz otu ne demek? Nevruz otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevruz otu kelimesi. Peki nevruz otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevruz otu nedir, nevruz otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NEVRUZ OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevruz otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nevruz otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte, taşıdığı glikozit sebebiyle iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi, nevruz (Linaria vulgaris)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT