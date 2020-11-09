ABD'den Suriye'ye yeni yaptırımlarNevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralıSarıyer'de, sokakğa bırakılmış 4 haftalık bebek bulunduBerat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?Berat Albayrak'ın istifası kabul edildiOn Numara çekiliş sonuçları 9 Kasım Pazartesi 2020 (MPİ)Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Tarihi açıklandı!Masterchef Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte tarifi | Malzemeleri nelerdir?Rus helikopteri düşüren Azerbaycan: Yanlıkşlıkla oldu!Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Nevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında meydana gelen tafik kazasında, ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Nevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki 06 AAJ 153 plakalı Seat Leon marka otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 50 LC 175 plakalı Kango marka kamyonetle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralıNevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralıNevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralıNevşehir’de ambulansı sollamak facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT