Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaş canını hiçe saydı, rahatlığı ’pes’ dedirtti

Ülkemizde zaman zaman buda olur mu insan hayatı bu kadar ucuz mu?dedirtecek görüntülerle karşılaşıyoruz bu görüntülerden bir tanesi de Nevşehir'de yaşandı. Karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaşın rahatlığı pes dedirttirirken, diğer sürücüler hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaş canını hiçe saydı, rahatlığı ’pes’ dedirtti

Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaşın rahatlığı pes dedirttirirken, diğer sürücüler hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?

Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyreden patates yüklü tır, 2000 Evler Mahallesi Üniversite kavşağında bulunan kırmızı ışıkta durduğu anda kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş tırın kasasına binerek kilometrelerce yolculuk yaptı. Canını hiçe sayarak tır kasasında yolculuk yapan vatandaşı gören diğer sürücüler ise hem şaşkınlıklarını gizleyemedi, hem de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

PES DETİTECEK GÖRÜNTÜ

Tır sürücüsü, Güzel Yurt Mahallesi Jandarma Kavşağında bulunan kırmızı ışıkta durunca, diğer sürücülerin uyarması ile tırın kasasından inen vatandaş kaçarak gözden kayboldu. Herhangi bir kaza meydana gelmeden tehlikeli yolculuğun son bulması ile vatandaşlar derin nefes aldı.

Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaş canını hiçe saydı, rahatlığı ’pes’ dedirtti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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