Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!

Nevşehir'de Silahlı Terör Örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI ÇERÇEVESİNDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan "9 Yıl 4 Ay 15 Gün" kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!

Gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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KAYNAK: İHA

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