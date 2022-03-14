Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında Yeni Akit Gazetesi'nin "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?" başlıklı haberine sert tepki gösterdi. Haberin içeriğine girmeyen Mengü, başlığın gazeteci Nedim Şener'in yazısı olduğu detayını gözden kaçırınca, sosyal medyada "Algı yaratıyorsun" eleştirilerinin hedefi oldu.

"BUNLAR İYİCE ŞAŞIRDI"

Sosyal medya hesabında Yeni Akit gazetesine algı oluşturmaya çalışan Mengü'nün, haberin içeriğine girmemesi ve başlığını "Bunlar iyice şaşırdı" ifadeleriyle eleştirmesine, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Mengü'nün algı yaptığını düşünen takipçileri, "Nedim Şener in yazısı. Sende algı yapıyorsun" şeklinde yorumda bulundu.