Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenliyorSon dakika: 14 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuAdıyaman depreminin ardından Naci Görür, deprem tahminiyle deprem etkisi yaratarak herkesi sarstı! Beklenen büyük Marmara depremi öne çekilmiş!Başakşehir 0-1 Antalyaspor| Maç sonucuNevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti! Tüm dünyayı şaşkına çevirdi! "Cesaretine hayranım yiğidim!"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oyuncularına seslendi! "Galatasaray'a karşı haksız..."Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'un en zor canlı yayını! Arkadaşının ölümünü ağlayarak sundu!14 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 14 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıMelih Gökçek CHP'yi yerin dibine soktu! "Bir yanda Ferrari, diğer yanda at arabası!"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"

Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında Yeni Akit Gazetesi'nin yer verdiği başlığa tepki gösterdi ancak, Nedim Şener'in yazısı olduğu detayını gözden kaçırdı.

Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında Yeni Akit Gazetesi'nin "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?" başlıklı haberine sert tepki gösterdi. Haberin içeriğine girmeyen Mengü, başlığın gazeteci Nedim Şener'in yazısı olduğu detayını gözden kaçırınca, sosyal medyada "Algı yaratıyorsun" eleştirilerinin hedefi oldu.

Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla Pes dedirtti! Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?

"BUNLAR İYİCE ŞAŞIRDI"

Sosyal medya hesabında Yeni Akit gazetesine algı oluşturmaya çalışan Mengü'nün, haberin içeriğine girmemesi ve başlığını "Bunlar iyice şaşırdı" ifadeleriyle eleştirmesine, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Mengü'nün algı yaptığını düşünen takipçileri, "Nedim Şener in yazısı. Sende algı yapıyorsun" şeklinde yorumda bulundu.

Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla Pes dedirtti! Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT