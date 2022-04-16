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  3. Nevşin Mengü'den 'Pakistanlı Tacizci' hakkında tepki çeken sözler! "Elbette komiklik olsun diye..."

Nevşin Mengü'den 'Pakistanlı Tacizci' hakkında tepki çeken sözler! "Elbette komiklik olsun diye..."

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, Pakistanlı tacizciler hakkında söylediği sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Türkiye'de kadınların görüntülerini gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu tacizcilerle ilgili yorum yapan Nevşin Mengü'nün sözleri sosyal medyada eleştirildi.

"TACİZ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Mengü, “Ülkemize gelen Pakistanlılar TikTok’ta Türk kadınların videolarını çekiyorlar, paylaşıyorlar. Şimdi çok ilginç. O kadar yanlış bir şey yaptığının farkında değil ki adam. Bir kız görmüş, kızın kalçasına odaklanıyor falan. Espri yapıyor kendince. Sonra kendi suratına döndürüyor. Yani taciz olduğunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü'den 'Pakistanlı Tacizci' hakkında tepki çeken sözler! Elbette komiklik olsun diye...

"ONA GARİP GELİYOR"

Mengü, 'Pakistan'da siyasal İslam'ın egemen olduğunu ifade ederek, "Şu tehlikeli bir şey; kadını o kurguladığınız aile kurumuna feda ederseniz sonu bu oluyor. Adamın kafasında bir kadın hakkı yok. 'Bu dışarı çıktıysa taciz edilmek için çıkmıştır' diyor. O toplum içinde yaşamış olduğu için alışkın değil. Kadının hayatta var olması, çalışıyor olması ona garip geliyor. Onun için bu çok tehlikeli' dedi.

Nevşin Mengü'den 'Pakistanlı Tacizci' hakkında tepki çeken sözler! Elbette komiklik olsun diye...

Nenşin Mengü'nün sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimileri Mengü'ye tepki gösterirken, kimileri de sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu.

"ŞOK İÇİNDE DİNLİYORUM"

Sosyal medya kullanıcısı Avukat Tuğba Abacı, Mengü'nün sözlerine karşı,  "Nevşin Mengü'nün kadınların kalçasının çekilip TikTok'a koyulmasını komiklik yapmak olarak açıklamaya çalışmasını şok içinde dinliyorum” dedi.

Nevşin Mengü'den 'Pakistanlı Tacizci' hakkında tepki çeken sözler! Elbette komiklik olsun diye...

Mengü bu paylaşıma karşılık, “Elbette Pakistanlılar komiklik olsun diye kalça çekiyor falan demedim. Bence Tuğba Hanım söyleneni anlama yetisi olmadığından değil, başka bir amaçla yapıyor. İnsanları hedef haline getirmek, bir tür toplumsal infiali körüklemek istiyorlar” diye yazdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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