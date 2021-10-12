Nevyunanilik ne demek, TDK'ya göre Nevyunanilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevyunanilik ne demek? Nevyunanilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nevyunanilik kelimesi. Peki Nevyunanilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nevyunanilik nedir, Nevyunanilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVYUNANİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevyunanilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Nevyunanilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- XX. yüzyıl başında Yahya Kemal ve Yakup Kadri'nin başlattıkları Akdeniz mitolojisine yönelen edebiyat hareketi ve anlayışı

