İzmir'de meydana gelen Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde, 45 saniye süren depremde yaralar sarılmaya devam ediyor. 91 kişinin hayatını kaybettiği ve 994 vatandaşımızın yaralandığı doğal felakette enkaz çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan kişileri kurtarma amacıyla canla başla mücadele ediyor. Bu kapsamda 65 saatin ardından canlı olarak enkaz altından çıkarılan Elif bebek herkese umut oldu. Haberin yurtta yayılması üzerine Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Elif'in tüm yaşamı boyunca eğitim masraflarının tamamını karşılayacağını duyurdu. Bunun üzerine Nevzat Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Nevzat Aydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte cevaplar...

NEVZAT AYDIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında İstanbul'da doğan 44 yaşındaki Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Silikon Vadisi'ndeki University of San Francisco'da MBA eğitimi aldı. Amerika'da bulunduğu dönemde e-ticaret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Nevzat Aydın, yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için 2000 yılında Türkiye’ye döndü. Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un CEO'sudur. Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir.

Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 kez üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 yılında da yenilerini eklemiştir.

Yemeksepeti.com, 2007 yılında Endeavor Derneği Türkiye Ofisi tarafından 'Endeavor Girişimcisi' seçilmiştir. Seçim aşamasında girişimci atılımcılık, yenilikçilik, ektik değerler, rol model potansiyeli, ekonomiye katkı ve Endeavor ile uyum gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Yemeksepeti.com böylece Endeavor Türkiye Ofisi ve Endeavor'ın dünya çapındaki destek ağından, sermayeye ulaşımda aracılık, stratejik danışmanlık, mentorluk ve tanıtım desteklerinden yararlanabilme şansını elde etmiştir. Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla 2010 yılında CNBC-e Business dergisi tarafından “Türkiye'nin En Başarılı Genç Girişimcisi” seçilmiştir.

Nevzat Aydın, 2010 yılında ABD Başkanı Barack Obama'nın 26–27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği Girişimcilik Zirvesi'ne tüm dünyadan davet edilen 150 girişimci arasında yer almaktadır.

2011 yılında kuruluşunun 10. yılını kutlayan yemeksepeti.com'un fikir babası ve CEO'su Nevzat Aydın, son olarak 2011 yılında Ekonomist dergisinin 3 bine yakın iş insanıyla yaptığı anketin sonuçlarından oluşan “Yılın İş İnsanları 2010” araştırmasında “Yılın Erkek Girişimcisi” kategorisinde birinci seçilerek ödüllerine bir yenisini eklemiştir. 2011 yılı itibariyle aynı zamanda da Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır.

Ayrıca Nevzat Aydın, Hollanda Girişimcilik Programı -HOPE (Holland Program on Entrepreneurship) tarafından 16.11.2011 tarihinde Hollanda'da gerçekleştirilen ‘Meet The Dragons' (Ejderlerle Buluşun) etkinliğine yatırımcı olarak katılmıştır.