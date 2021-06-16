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New York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladı

ABD’nin New York eyaletinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New york'lular durumu hava fişeklerle kutladı.

New York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladı

New York’ta, 18 yaş ve üzeri korona virüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı.

New York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladı

Dün akşam 21:15'de eyalet çapında çeşitli lokasyonlarda düzenlenen havai fişek gösterileriyle New York'lular korona virüs pandemisine veda etti.

New York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladı

İŞÇİLERİ ONURLANDIRMAK İÇİN GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York'un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette korona virüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.

New York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladı

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