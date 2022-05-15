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New York’ta süpermarkette silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu öğrenildi.

New York’ta süpermarkette silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi. En az 10 can kaybı olduğu bildirildi.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi. Yaralıların sayısı ise henüz doğrulanmadı.

Buffalo şehir merkezinin yaklaşık 5 km Kuzeyinde siyasilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede meydana gelen saldırı nedeniyle polis ekipleri olay yerine giderek bölgeyi kontrol altına aldı. Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, saldırının ırksal bir girişimle yapılıp yapılmadığının araştırıldığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın tüfek taşıdığı ve vücut zırhı benzeri bir giysi giydiği belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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