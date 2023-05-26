New York'ta Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

22 Mayıs gecesi, New York'ta bulunan Türkevi'ne demir levye ile saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıkmıştı. O saldırgan yakalandı.

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New York'ta Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası geçen hafta saldırıya uğradı.

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti. Zanlı Recep Akbıyık ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

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